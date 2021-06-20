فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 صباحاً - الإسكندرية – محمد عامر: تشارك وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية في مشروع التعليم المفتوح من أجل التنمية المستدامة الأورومتوسطية Open2Sustain، وذلك بتمويل من الوكالة الفرانكوفونية الجامعية. ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، اليوم الأحد، إن مشاركة الجامعة في المشروع تأتي في إطار تبنى جامعة الإسكندرية لتوصيات اليونسكو فيما يخص التعليم والعلم المفتوح. ويتكون تحالف المشروع من أعضاء أكاديميين من 6 دول وهم جامعات “بوردو مونتين بفرنسا، كويمبرا بالبرتغال، الحرم الرقمي الفرانكوفوني بالجزائر، عنابة بالجزائر، محمد الأول، وجدة بالمغرب، سوسة بتونس، الإسكندرية بمصر”. كما يشارك معهد الفرانكوفونية للتعليم والتدريب، داكار بالسنغال كشريك غير أكاديمى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جامعة الإسكندرية تشارك في مشروع التعليم المفتوح “الأورومتوسطي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.