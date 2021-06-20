تراند الفن: التصديري للصناعات الهندسية ينظم بعثة إلى زامبيا لزيادة فرص الصادرات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- شيرين صلاح:

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى زامبيا خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر المقبل، وذلك لزيادة الفرص التصديرية بين البلدين، بحسب بيان للمجلس.

وتضم البعثة أبرز القطاعات الهندسية ومنها الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وقطاع المحركات ووسائل النقل، والآلات الزراعية والمعدات ومكونات السيارات.

وأكد المجلس التصديري، على أن المجلس لديه خطة للتوسع في الأسواق الدولية المتعددة لخلق فرص تصديرية جديدة للشركات المصرية لدعم المصدرين و زيادة صادراتهم، وتعمل البعثات بشكل أساسي على عقد مقابلات ثنائية عديدة مع مشترين من هذه الأسواق، من أجل خلق فرص تصديرية للشركات الهندسية المصرية و التوسع بشكل أكبر في أفريقيا.

و قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خطة المجلس شملت المشاركة بالعديد من الأنشطة في كافة القطاعات الهندسية مثل تنظيم جناح مصري بمعرض Wetex دبي المقرر عقده خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 المقبل، والمتخصص في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تنظيم جناح مصري بمعرض Gulfood Manufacturing بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2021 المقبل لقطاع آلات ومعدات التعبئة والتغليف وتصنيع الصناعات الغذائية.

وأضافت، أن خطة المجلس تشمل معرض الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ HATS الذي ينظمه المجلس سنوياً بالقاهرة، ويسعى المجلس لاستضافة 100 مشتري أجنبي على هامش الحدث لعقد لقاءات ثنائية سابقة الترتيب مع الشركات المصرية المشاركة وترتيب زيارات ميدانية لمقرات المصانع والشركات للتعرف عن قرب على قدرة وإمكانيات الصناعات الهندسية المصرية.