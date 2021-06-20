فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي، مدافع الفريق ينتظم في مران الأهلي الجماعي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة.
وقال “أبو عبلة” إن محمود متولي تعافى من إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، وأنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الأيام الماضية، ومن ثم بات جاهزًا للمشاركة في مران الأهلي الجماعي.
يذكر أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت امس السبت في تونس.
ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غد الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأهلي we والسلام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمود متولي ينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.