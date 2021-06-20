فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
اشتكى أكرم توفيق، وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الترجي التونسي أمس السبت.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة الثنائي لا تثير أي قلق، وسيكونان جاهزين للمشاركة في تدريبات الأهلي عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.
وأكد أبو عبلة أن الثنائي سيشاركان بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الثلاثاء المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أكرم توفيق وبدر بانون يشاركان في مران الأهلي بعد الراحة السلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.