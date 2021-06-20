فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن قطع المياه عن بعض المناطق بمركز بني سويف شرق النيل والتي تتضمن قرية العلالمة، قطاع الأمن المركزي، والمستشفى العسكري، نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير وتعقيم للمرشحات بمحطة مياه العلالمة، وذلك لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 12 ظهر غد الإثنين 21 يونيه الجاري. وتقدمت الشركة في بيان، اليوم، باعتذارها عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة بهذا المرفق الحيوي، وناشدت المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص. وأكدت الشركة في بيانها، أن سبب انقطاع المياه نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير وتعقيم للمرشحات بمحطة مياه العلالمة. وفي سياق آخر قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بإجراء إستطلاع رأي تزامناً مع تنفيذ مشروع مد ودعم شبكات مياه الشرب بقرية دنديل مركز ناصر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري . وتنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستمرار عدد من المبادرات التوعوية بإستهداف الفئات العمرية المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه و رفع الوعي المائي، إستمرار حملات التوعية بالقري ضمن مبادرة حياة كريمة .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قطع المياه عن شرق النيل في بني سويف لتطهير مرشحات محطة العلالمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.