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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - فيينا- (أ ش أ):
قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إنه سيتم إنهاء الالتزام بارتداء الكمامات في البلاد اعتبارا من 22 يوليو المقبل.
وأكد كورتس – في تصريحات، اليوم الأحد- أن الحكومة سوف تواصل إقرار المزيد من التسهيلات مع انخفاض الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
وأشار المستشار النمساوي، إلى أن النظام الحالي في محاصرة العدوى أثبت نجاحه خاصة التشديد على ضرورة إثبات تلقي اللقاح أو التعافي أو إجراء اختبار حديث، لافتا إلى أن 4 ملايين شخص في البلاد أصبحوا محصنين من الوباء بشكل جيد.
وأضاف كورتس، أن النمسا من أكثر دول العالم في عدد اختبارات كورونا اليومية التي تجرى بكثافة وسهولة في كل المناطق، لافتا إلى أنه سوف يتم إلغاء حظر التجول نهائيا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل .
وذكر المستشار النمساوي، أن المناسبات والتجمعات الضخمة ستكون متاحة مرة أخرى وبدون كمامات في الشهر المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النمسا: إنهاء الالتزام بارتداء الكمامات اعتبارا من 22 يوليو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.