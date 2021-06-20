تراند الفن: جهاز مدينة الشروق يشن حملة إشغالات ويحرر ٢١ محضر مخالفة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت مصراوي 11 زيارة

كتب- محمد عبدالناصر: قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير الشروق، وبحسب بيان، استهدفت الحملة مراجعة رخص التشغيل بمنطقة الورش الصناعية، وإزالة التعديات أثناء الحملة، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة الظواهر العشوائية في مهدها، نظرا لرصد إشغالات مؤقتة حول منطقة الورش. وأوضح بشارة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة عبارة عن 5 محاضر إدارة ورشة بدون تراخيص تشغيل، بجانب التحفظ على الإشغالات الموجودة أمام الورش والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية للسيارات، والتي تم تحرير 16 محضر إشغال لها. وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات بصفة دورية حفاظا على الرونق الحضاري المميز لمدينة الشروق.

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