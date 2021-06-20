تراند الفن: عميد “تمريض القاهرة”: تطوير أساليب التدريس بما يتوافق مع نظام التعليم الهجين

قالت الدكتورة عبير سعد، عميد كلية التمريض، اليوم الأحد، تعليقًا على فوز كلية التمريض بجامعة القاهرة، بمشروع “دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي SQEPIA “، إن أهم مخرجات المشروع النهائية، تتمثل في الاعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس من قبل هيئة AHPGS الألمانية، وعقد اتفاقيات تعاون وشراكة محلية وإقليمية ودولية، إضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريس بما يتوافق مع التطور التكنولوجي، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالكلية لتطبيق الأساليب والأنماط المحدثة في التدريس والتعلم، وتحديث وتطوير الشبكة العنكبوتية بالكلية حتى تلبى احتياجات التطوير التكنولوجي، إضافة إلى إنشاء خادم إلكتروني تعليمي (educational server) للمعمل الافتراضي ذو سعة وسرعة عالية، ومعامل محاكاة افتراضية للتدريب الإكلينيكي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتحديث وتطوير معامل مهارات بالكلية.

وأوضحت عميد كلية التمريض، أن كل ما سبق سيتم في وجود سياسات واستراتيجيات محدثة ومفعلة مثل تطبيق التعليم الهجين، واستخدام المنصات الالكترونية في التدريس والامتحانات بنسبة 100%، ومن المنتظر أن يتم تحديث وتطوير المكتبة الرقمية بالكلية مع تدعيمها بالدوريات وقواعد البيانات العلمية الحديثة، وإنشاء بنوك أسئلة رقمية للتخصصات العلمية المختلفة تقيس مخرجات التعلم المستهدفة بمستوياتها المختلفة، إضافة إلى استحداث أساليب تقويم إلكترونية للأنشطة التعليمية المختلفة.

الجدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة القاهرة فازت، بمشروع “دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي SQEPIA”، من خلال “دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي بمؤسسات التعليم العالي بكلية التمريض، جامعة القاهرة”، ومدته 24 شهرًا بتمويل من وزارة التعليم العالي، إضافة إلى مساهمة من جامعة القاهرة؛ وبذلك تكون ثاني كلية في جامعة القاهرة بعد كلية الإعلام تفوز بهذه المشروعات التي تطرحها وزارة التعليم العالي بشكل تنافسي بين كليات الجامعات المصرية.