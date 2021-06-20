تراند الفن: ربط 6 آبار ارتوازية بشبكة مياه قريتى ريفا والدير في أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد جهودها للارتقاء بمؤشرات الآداء الخدمي لقطاعى المياه والصرف الصحى خاصة بالقرى والعزب المتطرفة والمرتفعة والقريبة من سفح الجبل.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن اليوم يتم ربط 6 آبار ارتوازية على شبكة قرية دير ريفا بعد تركيب 6 طلمبات غاطسة بالمحطة، مضيفاً أنه تم إنشاء خط طرد قطر 10 بوصات بطول ٢ كم من المحطة الجديدة وذلك بعد غسيل وتطهير للآبار الجديدة قبل دخولها الخدمة .

من جهة أخرى، نظمت رئاسة مركز ومدينة الفتح حملات للنظافة ورفع مخلفات القمامة من الصناديق والحاويات والأماكن المخصصة لها والتخلص الآمن منها وإزالة تراكمات الأتربة من جانبي الطريق الصحراوي والطريق المؤدي إلى قرية الواسطى ، والطريق الزراعي «أسيوط – ساحل سليم»، فضلاً عن إزالة الاشغالات والمرافق ورفع فرش خضار وتند قماش ورفع عربات وغيرها وكافة اوجة التعديات على حرم الطريق خاصة في الميادين والشوارع الرئيسية بالمركز لعدم تعطيل الحركة المرورية للسيارات وسير المواطنين فى الشارع وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع بقرى المركز بالاضافة إلى تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالة تعدي على الأراض الزراعية ومخالفة البناء.

شارك في الحملة عبدالروؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي الزراعة والتنظيم والمتابعة وقطاعات الإشغالات والمرافق والنظافة وباستخدام معدات مجلس المدينة والوحدات المحلية بهذه القرى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين سواء على حرم الطريق أو على الارض الزراعية وغيرها.