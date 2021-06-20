تراند الفن: بعضها لذوي الهمم.. وظائف في السعودية والإمارات براتب يتجاوز 160 ألف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلن موقع «فرصنا» المختص بالتوظيف مجموعة من فرص العمل الشاغرة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق بها، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة. – وظائف السعودية المتاحة للمصريين وظيفة أطباء اسم الشركة: نور الدين. مقر العمل: المنصورة – الدقهلية. العمالة المطلوبة: 10. سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 29 – 50 سنة. الحاسب الآلي: جيد. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد. الراتب الأساسي: 10000- 40000 ريال سعودي، ما يعادل 166209 جنيه مصري. وظيفة صيدلانية اسم الشركة: وريد التجارية. مقر العمل: الرياض – المملكة العربية السعودية. العمالة المطلوبة: 2 . مستوى الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: سنة – ‎6 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: أنثى. اللغة الإنجليزية: جيد جدا. السن المطلوب: 23 – 32 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الصيدلة». مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا . الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف. الراتب الأساسي: 3000 – 5000 جنيه مصري. وظيفة مسؤول مبيعات عقارية اسم الشركة: شركة عقارية كبرى. مقر العمل: 15 مايو – الأزبكية – البساتين – التبين – القاهرة . العمالة المطلوبة: 3. سنوات الخبرة: 3 – ‎15 سنة خبرة. رخصة القيادة: يشترط – خاصة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 30- 42 سنة. الحاسب الآلي: أساسيات. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: أساسيات. الراتب الأساسي: 2500 – 3000 ريال سعودي. وظيفة مسؤول سوشيال ميديا اسم الشركة: شركة عقارية كبرى. مقر العمل: 15 مايو – الأزبكية – البساتين – التبين – القاهرة. العمالة المطلوبة: 3 . مستوى الخبرة: خبرة متوسطة. سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل. رخصة القيادة: يشترط – خاصة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 30 – 40 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا. الراتب الأساسي: 2500 – 3000 ريال سعودي. وظيفة مهندس معماري اسم الشركة: الاثير. مقر العمل: رشدي – الإسكندرية . العمالة المطلوبة: 3 . سنين الخبرة: 4 -‎8 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 25 – 37 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا. وظيفة مصمم ديكور داخلي/انتريور ديزاينر اسم الشركة: شركة عقارية كبرى. مقر العمل: 15 مايو – الأزبكية – البساتين – التبين – القاهرة . مستوى الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: 5 – ‎15 سنة خبرة. رخصة القيادة: يشترط – خاصة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 30 – 45 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا. الراتب الأساسي: 3500 – 4000 ريال سعودي. وظيفة طباخ بيتزا ومعجنات اسم الشركة: مجموعة الساري. مقر العمل: 15 مايو – الأزبكية – البساتين – التبين – القاهرة. مستوي الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: 3 – 5 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الإنجليزية: لا يشترط. السن المطلوب: 22- 35 سنة. الحاسب الآلي: لا يشترط. المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة. مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط. الراتب الأساسي: 1500- 2000 ريال سعودي. الحوافز الاضافية: 500 – 1500 ريال سعودي. وظيفة محاسب عام اسم الشركة: شركة محمد علي النجار . مقر العمل: 15 مايو – الأزبكية – البساتين – التبين – القاهرة. سنين الخبرة: 3 – 5 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: لا يشترط. السن المطلوب: 25 – 35 سنة. الحاسب الآلي: لا يشترط. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط. – وظائف الإمارات المتاحة للمصريين وظيفة مندوب مبيعات خارجية اسم الشركة: دريم ميكرز. مقر العمل: الشارقة – الإمارات العربية المتحدة . العمالة المطلوبة: 5. مستوى الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: سنة – ‎15 سنة خبرة. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: لا يشترط. السن المطلوب: 22 – 30 سنة. الحاسب الآلي: لا يشترط. المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط». مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط. الراتب الأساسي: 5000 – 10000 جنيه مصري. ميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن تابع للشركة، توفير مواصلات، وتأمينات صحية واجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعضها لذوي الهمم.. وظائف في السعودية والإمارات براتب يتجاوز 160 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.