شوف كيف اسوي كود خصم خاص فيني شي ان

كيف اسوي كود خصم خاص فيني شي ان التجارة الإلكترونية أصبحت لها مكانة كبيرة في كافة الدول، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تتيح إلى المتسوقين شراء الكثير من المنتجات مع الحصول على التخفيضات والعروض، وسوف نتعرف في هذا المقال على موقع شي إن للتسوق بالتفصيل.

موقع شي إن للتسوق

قبل أن نتحدث عن كيف أسوي كود خصم خاص فيني شي أن لابد أن نذكر نبذة عن متجر شي ان ،وهو من المتاجر الإلكترونية التي تنتشر في كافة مناطق العالم، حيث أنه يحتل ترتيب ومكانة كبيرة بين المتاجر، ويتمتع بالكثير من المزايا التي تجعله ينافس المواقع الأخرى، بالإضافة إلى أن أسعاره معقوله، ويقوم بعرض الأنواع الحصرية من الأزياء والموضة العصرية للسيدات، وانتشر بين العديد من المناطق.

طريقة الشراء من موقع شي أن

يوفر الموقع التسوق الآمن لجميع العملاء من خلال اتباع هذه الخطوات:

يدخل العميل إلى موقع شي أن من خلال الرابط المباشر للمتجر.

يتصفح جميع المنتجات التي تتواجد في المتجر من خلال أقسام الموقع.

يختار المنتجات المفضلة حتى يحدد الكميات والمقاسات المناسبة للشراء.

يضيف جميع ما يختار إلى عربة التسوق من خلال الضغط على زر أضف إلى عربة التسوق.

بعد أن ينتهي العمل من التسوق يذهب إلى أكواد الخصم ليختار كوبون الخصم الذي يناسبه.

بعد أن يلصقه الخصم في المكان المحدد له.

يضغط على تأكيد الرغبة في الشراء حتى يتم إتمام عمليات الشراء.

تظهر نافذة التي يقوم العميل بتسجيل جميع البيانات فيها مثل اسمه بالكامل وعنوانه والبريد الإلكتروني الخاص به.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يختار طريقة الدفع التي تناسبه.

يتلقى العميل في النهاية الرسائل النصية من خلال رقم الهاتف الذي استخدمته في عملية التسجيل حتى يفعل عملية الشراء.

كيف اسوي كود خصم خاص فيني شي ان