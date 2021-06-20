شوف أقوى عروض مكتبة الجرير على الشاشات الذكية

نطرح أمامكم أقوى عروض مكتبة الجرير على الشاشات والتي تساعدكم في الحصول على شاشة تلفزيونية بتقنيات حديثة والاستمتاع بصورة واضحة بتقنية full HD المميزة والتي تجعلك تعيش تجربة مشاهدة مثيرة داخل الأحداث بأقل سعر ممكن، تابع موقعنا الآن ليصلك كل ما هو جديد عن العروض الصيفية من مكتبة جرير وغيرها منم المتاجر في فروع المملكة العربية السعودية.

عروض مكتبة الجرير على الشاشات

توفر مكتبة الجرير العروض الأسبوعية على جميع المنتجات الإلكترونية من شاشات ولاب توب وهواتف وغيرها استمتع الآن وكن واحدًا من مئات الفائزين بعروض وخصومات الجرير ولا تفوت الفرصة.

شاشة سامسونج TU8000 الذكية

تتميز بدقة Ultra HD 4K والتي تنقل لك صورة نقية بدون تداخل أو تشويش.

كما يمكنك الاستمتاع بصورة واضحة تجعلك تعيش داخل أحداث ما تشاهده.

متوفرة باللون الأسود.

الشاشة 82 بوصة بدقة ‎2160 × 3840 بيكسل‎.

كما يتوفر بها أكثر من تقنية اتصال بلوتوث، واي فاي، وايرلس‎.

تحتوي على 3 منافذ HDMI

سماعات واضحة 2 × 10 واط‎

كما تحتوي على مزايا أخرى مثل Mirroring, Voice Assistant, WiFi Direct, Web Browser

وزن الشاشة 7 كجم.

عرض الشاشة 182.99 سم، الارتفاع 104.50 سم، العمق 5.99 سم.

احصل على الشاشة الآن بسعر مميز مع خصم الجرير بسعر 799 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض الجرير الصيفية على الشاشات

شاشة هاير K6600UGA الذكية