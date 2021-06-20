تراند الفن: مسؤولو تايوان يغادرون هونج كونج بسبب قيود التأشيرات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - تايبيه-(د ب أ):

أعلنت حكومة تايوان اليوم الأحد أن موظفي مكتبها التمثيلي في هونج كونج غادروا المدينة بعد عدم تمكنهم من تجديد تأشيراتهم، ما أدى إلى انقطاع العلاقات عمليا بين تايوان وهونج كونج.

ووفقا لمجلس شؤون البر الرئيسي، وهي الوكالة الحكومية التايوانية المعنية بالتعاملات السياسية مع بكين، طلبت حكومة هونج كونج اعتبارا من عام 2018 من المسؤولين التايوانيين العاملين في المدينة التوقيع على إقرار خطي يعترف بمبدأ “الصين الواحدة” الصيني من أجل تجديد التأشيرات.

وصرح المتحدث باسم مجلس شؤون البر الرئيسي، تشيو تشوي-تشنج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن سبعة من المسؤولين التايوانيين الثمانية المتبقين في مكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي (تيكو) في هونج كونج عادوا إلى تايبيه اليوم الأحد، حيث رفضوا التوقيع على الإفادة الخطية.

وقال تشيو إن تأشيرة المسؤول الثامن سوف تنتهي في غضون شهر واحد.

وأضاف تشيو أن عمليات “تيكو” في هونج كونج سوف يديرها الآن نحو 50 من العاملين المعينين محليا.

وقال تشيو إن حكومة تايوان تريد “تحذير وإدانة السلطات الصينية وحكومة هونج كونج بشدة” بشأن سياسة التأشيرات.

كما قال وو روي-رن، الباحث في معهد تاريخ تايوان التابع لمؤسسة أكاديميا سينيكا، لوكالة الأنباء الألمانية إن هذه الحادثة تعني أن العلاقات بين تايوان وهونج كونج قد توقفت فعليا.

وفي منتصف مايو، علقت هونج كونج عمليات مكتبها التمثيلي في تايوان.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها.