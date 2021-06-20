فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - كتب- سامح غيث: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع. وفي مجال الأمن العام تم ضبط 20 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح. كما نجحت الحملات في تنفيذ 181 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1158 مخالفة مرورية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمن المنافذ يضبط 1158 مخالفة مرورية متنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.