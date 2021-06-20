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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت مصراوي 8 زيارة
كتب – سامح غيث:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت عدد من قرى مركز شرطة أسيوط.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية، بحوزة 20 متهم “من بينهم 7 متهمين أطراف في خصومة ثأرية”.
يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط 20 متهما بحوزتهم 20 سلاحا ناريا في أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.