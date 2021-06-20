تراند الفن: تفعيل خدمات الشحن الإلكتروني لعدادات المياه مسبقة الدفع بمحافظات القناة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - السويس – حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع على مستوى محافظات القناة ، لتغطي محافظات الاقليم.

وقال اللواء عصمت إن شركة محافظات القناة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصولض إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة أنه جرى تركيب نحو 10000 عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، بجانب وجود نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.

وتابع أن العداد يعطي إنذارا عن طريق غلق محبس المياه قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20 % من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد ، وأشار إلى أن العداد مسبق الدفع أثبت كفاءته بالمقارنة بالعداد الميكانيكي القديم، فضلا عن أنه ساهم فى تقليل نسبة الشكاوى الخاصة بقراءة العدادات.

واستطرد ان شحن العدادات فى جميع مراكز الشحن بمراكز خدمة العملاء على مستوى محافظات القناة، وهناك طرقاً للدفع الاكتروني عبر شركات الدفع مثل فورى .

وأجرت فرق التوعية على لقاءات جماهيرية مع المواطنين وقاطنى القرى السياحية للتوعية بمميزات العدادات المسبقة الدفع وشرح وافى لتعليمات التعامل مع العدادات المسبقة الدفع.