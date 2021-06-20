تراند الفن: بدء جلسة النطق بالحكم على مودة الأدهم وحنين حسام في «الاتجار بالبشر»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - بدأت جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي «التيك توك»، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلالهم أطفالا في الفيديوهات التي كانا يقدمانها عبر تطبيقي «إنستجرام» و«تيك توك».

وأحالت النيابة العامة المتهمتين و3 آخرين لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالإتجار في البشر عن طريق استغلال أطفال لم يبلغوا الـ 18 عاما، في صناعة فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاهد الأول وهو ضابط بمباحث الآداب، إن المتهمة حنين حسام استغلت شهرتها على مواقع التواصل وتأثيرها على الفتيات صغار السن، بإعداد فيديو نشرته، في مارس 2020، لدعوة واستقطاب الفتيات لتشغيلهن كمذيعات في تطبيق «لايكي»، وهو الفيديو الذي تم رصده على موقعي «يوتيوب» و«فيس بوك».

كما أوضح الضابط، أن المتهم الثالث ويُدعى «محمد عبدالحميد»، مدير وكالات تطبيق لايكي، لقّن المتهمة حنين حسام، محتوى هذا الفيديو، واستجابت لتكليفه ونشرته على تطبيق «إنستجرام»، ودعت فيه الفتيات القاصرات والبالغات على حد سواء، للقاء شباب عبر الوكالة التي أسستها، عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل التي كانت تمر بها البلاد، بسبب جائحة كورونا.

وأكد الضابط الشاهد، أن هذه الدعوة تحمل في طياتها تحريضا على الفسق والفجور مقابل حصول الفتيات على أجر، يتحدد على مدى اتساع المتابعين للمحادثات التي تجري، متابعا أن قصد المتهمة حنين من وراء تلك الدعوة هو تحريض الفتيات على ارتكاب أفعالا مخلة بالآداب.

وأكد الضابط أن المتهمة مودة الأدهم، ظهرت في عدة فيديوهات وهي تؤدي حركات راقصة بشكل خارج عن الآداب العامة وبرفقتها طفلة تُدعى «حنين» وشهرتها «ساندي»، حيث تفاخرت مودة فى الفيديو أن الطفلة التي برفقتها «مرتبطة» بأحد الشباب، ودعت الفتيات للامتثال لها، مؤكدا أن ذلك عاد على المتهمة بمكاسب مادية.

وأكد ضابط آخر أن المتهمة حنين حسام، وفي سبيلها لاستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات، وضعت رابطا على مقطع الفيديو الذي نشرته بحسابها على تطبيق «إنستجرام»، باسم «لايكي الهرم»، لدعوة الفتيات للانضمام له خلال فترة العزل المنزلي.

وأشار إلى أن تحرياته السرية أكدت أن المتهمة مودة الأدهم، استغلت طفلة وطفل، في تصوير مقاطع فيديو راقصة، ونشرتها على حساباتها.