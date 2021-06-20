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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 8 زيارة
كشفت الفنانة نسرين طافش، عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرةً إلى أن أهم شيء بالنسبة لها أن تكون لديه خلفية عن طريقة إعداد الطعام.
وكتبت نسرين في “ستوري” عبر حسابها بـ”إنستجرام” ردًا على أحد متابعيها: “أهم حاجة الطبخ.. يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله فيّ”.
سبق وأعلنت نسرين طافش، تضامنها مع أهالي فلسطين، بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت صورة لها وهي مرتدية الشال الفلسطيني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقالت: “ما يحدث في فلسطين ليس حربا بين طرفين.. ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي للفلسطينيين العزل من قبل المنظمة الصهيونية الإسرائيلية، التي بنت دولتها، على جثث أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين وسرقت بيوتهم وسلبت حقهم في الحياة بسلام”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نسرين طافش عن مواصفات فتى أحلامها: “أهم شيء الطبخ” (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.