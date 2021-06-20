تراند الفن: نسرين طافش عن مواصفات فتى أحلامها: “أهم شيء الطبخ” (صورة)

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرةً إلى أن أهم شيء بالنسبة لها أن تكون لديه خلفية عن طريقة إعداد الطعام.

وكتبت نسرين في “ستوري” عبر حسابها بـ”إنستجرام” ردًا على أحد متابعيها: “أهم حاجة الطبخ.. يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله فيّ”.

نسرين طافش

سبق وأعلنت نسرين طافش، تضامنها مع أهالي فلسطين، بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت صورة لها وهي مرتدية الشال الفلسطيني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقالت: “ما يحدث في فلسطين ليس حربا بين طرفين.. ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي للفلسطينيين العزل من قبل المنظمة الصهيونية الإسرائيلية، التي بنت دولتها، على جثث أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين وسرقت بيوتهم وسلبت حقهم في الحياة بسلام”.