شوف بدون كفيل تقسيط تويوتا يارس سيدان عبد اللطيف جميل عروض تأجير تمويلي

بدون كفيل عروض تقسيط تويوتا يارس سيدان عبد اللطيف جميل، عروض وتخفيضات معارض عبد اللطيف جميل للسيارات لا تنتهي ويعد من أفضل الأماكن التي توفر عروض تأجير تمويلي من المتحدة للتمويل في أكثر من فرع من فروع منتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، يوجد بشركة عبد اللطيف جميل أقساط لكل من سيارات الجديدة أو المستعملة بأقساط بدفعات مريحة مستمرة لمدة 60 شهر، كما أنها توفر خدمة تقسيط سيارات بدون بنوك، سنقدم لكم من خلال ذلك المقال أهم شروط وفروع عبد اللطيف جميل لتقسيط سيارات تويوتا والأوراق المطلوبة للحصول على عروض جميل 2021 للسيارات.

بدون كفيل عروض تقسيط تويوتا عبد اللطيف جميل

توفر معارض عبد اللطيف لبيع وتقسيط سيارات البيع من خلال المعرض مباشرة. كما يمكن البيع وتقسيط سيارات عن طريق تمويل مثل تمويلات شركة اليسر بدفع 20% من ثمن السيارة. تعطي شركة التمويل فترة تقسيط طويلة تصل إلى 48 شهر لسداد باقي ثمن سيارة.

سيارة تويوتا يارس سيدان عبد اللطيف جميل

يمكن الحصول على تلك السيارة بخدمة التمويل عن طريق عروض تأجير تمويلي من الشركة متحدة للتمويل، من خلال كافة فروع الشركة المنتشرة في كل أرجاء المملكة، يوجد العديد من المزايا عند تأجير سيارة تويوتا يارس سيدان والتي تتمثل في الأتي:

التأجير يكون من دون مصاريف إدارية على مشتري. أول إيجار شهري يكون على الشركة وباقي الإيجارات على مشتري لمدة 60 شهر أو على حسب العرض. التقسيط من عبد اللطيف جميل لسيارات تويوتا بدون دفعة أولى. كما أن أهم مزايا بدون كفيل. التأجير معتمد من جانب الهيئة الشرعية.

الأوراق المطلوبة للتأجير من عبد اللطيف جميل للسيارات

أولا وجود هوية وطنية أو إقامة سارية المدة في حالة كان متقدم من مقيمين.

لابد من وجود صورة ضوئية من رخصة القيادة.

توفر بيان موضح به الدخل الشهري الخاص بمقدم الطلب.

وجود ما يثبت محل سكن المتقدم.

كما تتطلب مجموعة معارض عبد اللطيف جميل تجهيز طلب بتمويل سيارة ويقدم الطلب من خلال بريد إلكتروني [email protected]، أو عن طريق تقديم طلب عن طريق فاكس أو أقرب فروع جميل بالمملكة.

سعر سيارة تويوتا يارس سيدان 2021 بمعارض جميل

تلك العرض مقدم حتى نهاية شهر يونيو الحالي بكل مزايا العروض، متاح التأجير التمويلي بدفعات شهرية تبلغ نحو 925 ريال سعودي شهريا، مدة السداد 60 شهر.

طرق تواصل العملاء مع عروض عبد اللطيف جميل