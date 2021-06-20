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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت مصراوي 12 زيارة
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم ليسجل 764 جنيهًا.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 655 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 873 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.
واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.