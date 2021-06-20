تراند الفن: السلطة الفلسطينية ترفض تسلم مليون جرعة إسرائيلية من لقاح كورونا لانتهاء صلاحيتها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

رفضت السلطات الفلسطينية تسلم مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي وفره جيش الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بسبب قرب انتهاء صلاحيتها. وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأنه سيتم التخلص من مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بسبب عدم الحصول عليها في الوقت المناسب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تنهال فيه الانتقادات على إسرائيل بسبب عدم توفيرها اللقاح لشعب الدولة التي احتلتها منذ 1967. من هم في الثلاثينيات أكثر إصابة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا (دراسة) وتلقت السلطة الفلسطينية 60 ألف جرعة من لقاح كورونا منذ ثلاثة أشهر من خلال برنامج المانحين لمنظمة الصحة العالمية المعروف باسم COVAX، المعني بتسريع استحداث اختبارات كورونا وعلاجاته، لقاحاته، وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف.

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