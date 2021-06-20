تراند الفن: شركة أدوية تتراجع عن إنتاج «فافيبيرافير» في مصر لعلاج حالات العزل المنزلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 مساءً - لأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية، تراجعت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن مساعيها في إنتاج مستحضر فافيبيرافير favipiravir في مصر، لعلاج فيروس كورونا «كوفيد 19».

الشركة ترى عدم جدواه الاقتصادية

قالت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها قررت يوم أمس السبت، وقف السير في إجراءات تصنيع مستحضر علاج فيروس كورونا Favipitavir وذلك بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من انتاج المستحضر.

ويستخدم مستحضر فافيبيرافير favipiravir كعلاج للإنفلونزا في اليابان منذ عام 2014، ويباع تحت الاسم التجاري أفيجان (Avigan).

معروف تجارياً باسم «أفيجان»

وأظهر العقار بالفعل إمكانية الحد من تلف الرئة لدى مرضى “كوفيد-19” في المستشفى وتسريع الوقت المستغرق لإزالة الفيروس من الجسم، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة الإندبندنت.

وحصل المستحضر على موافقة هيئة الدواء المصرية، وتم طرحه كأول دواء مُضاد للفيروسات، يُستخدم في علاج «كورونا» في الصيدليات، وقد أنتجته شركة «إيفا فارما» للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من الحالات «المعزولة منزليًا»، وتم طرحه بالصيدليات من أجل توفيره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلاً من الذهاب للمستشفيات.

يطرح للبيع في الصيدليات للمواطنين دون شروط

«فافيبيرافير» الذي تم طرحه في الصيدليات هو مثيل للعقارين الروسي والياباني لعلاج كورونا، اللذين أثبتا نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا، من الحالات «البسيطة» و«المتوسطة» في الخارج، وفي مصر أيضا لدى صرفه للحالات المُصابة بـ«الفيروس».

ويتوافر الدواء في شكل «أقراص»، وليس حقن مثل علاج «رمديسيفير إيفا فارما»، ولا يوجد شروط للحصول على الدواء من الصيدليات، إذ يمكن للمصاب بالفيروس الحصول عليه أو من يريد الوقاية، حيث إن هذا الدواء ذو كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضا في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و- يعمل «فافيبيرافير» على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات.