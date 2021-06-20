فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أدلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد؛ بصوته في الجولة الاولي من الانتخابات الإقليمية بفرنسا والتي انطلقت صباح اليوم.
ويواصل الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الدور الأول من الانتخابات الإقليمية التي تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا، فيما ستجري جولة الإعادة الأحد المقبل 27 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية ووسط مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة فيها وفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على إقليم واحد على الأقل. وأفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة في الاقتراع قد بلغت 12،22 بالمئة عند منتصف النهار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في الجولة الاولي من الانتخابات الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.