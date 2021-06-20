تراند الفن: الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في الجولة الاولي من الانتخابات الإقليمية

أدلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد؛ بصوته في الجولة الاولي من الانتخابات الإقليمية بفرنسا والتي انطلقت صباح اليوم.

ويواصل الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الدور الأول من الانتخابات الإقليمية التي تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا، فيما ستجري جولة الإعادة الأحد المقبل 27 يونيو الجاري.

ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية ووسط مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة فيها وفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على إقليم واحد على الأقل. وأفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة في الاقتراع قد بلغت 12،22 بالمئة عند منتصف النهار.