تراند الفن: “حقوق إنسان النواب” تطالب بمنع غير المتخصصين في الفتوى من الحديث في الدين

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.

وقال رضوان، في الطلب الذي قدمه إلى رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد؛ لإحالته إلى لجنة الشؤون الدينية، إن البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين؛ من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن مَن يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر؛ الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في خروج فتاوى تسبب الفتن.

وطالب رضوان في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.