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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت مصراوي 4 زيارة
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.
وقال رضوان، في الطلب الذي قدمه إلى رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد؛ لإحالته إلى لجنة الشؤون الدينية، إن البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين؛ من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن مَن يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر؛ الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في خروج فتاوى تسبب الفتن.
وطالب رضوان في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “حقوق إنسان النواب” تطالب بمنع غير المتخصصين في الفتوى من الحديث في الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.