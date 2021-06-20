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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت مصراوي 13 زيارة
باريس- (أ ش أ):
أعلنت السلطات في فرنسا رفع حظر التجول الليلي المحدد عند الساعة 11,00 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، رسميا، اعتبارا من اليوم الأحد، والذي فرض لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد وزيادة عدد الإصابات والوفيات.
وذكرت قناة “فرانس 24” الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي بعد مرور 3 أيام على إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.
وأضافت القناة أن قرار حظر التجول في فرنسا فرض منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تقديم موعده وتأخيره أكثر من مرة من قبل الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أنه لأول مرة هذا العام، يمكن للفرنسيين الخروج من منازلهم دون قيود.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أعلن في وقت سابق أنه تم تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فرنسا ترفع رسميا حظر التجول الليلي اعتبارا من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.