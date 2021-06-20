شوف أقوى تخفيضات وعروض السيف جاليري الصيفية

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عمر شويل - جدة يمكنك الآن الحصول على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بأقل سعر مع أقوى تخفيضات وعروض السيف جاليري الصيفية والتي توفر للمشتري نصف أمواله مع خصومات تصل إلى 50% وأكثر، تسوق الآن بحرية تامة مع منتجات السيف جاليري الأصلية والمميزة في الأداء أو التصنيع، زور موقعنا ليصلك كل ما هو جديد عن التخفيضات والعروض أول بأول وكن واحدًا من المستمتعين بالعروض الصيفية المتوفرة على جميع المنتجات والسلع والأجهزة.

تخفيضات وعروض السيف جاليري الصيفية

استمتع الآن بخصومات وعروض قوية مع السيف جاليري لا تفوت الفرصة عليك واحصل على ما تريد بأقل سعر موجود في الأسواق وسوف نعرض لكم أجدد العروض المتاحة.

سخان ساندوتش توست هوم ماستر الذكية

بسعر 199 ربال سعودي.

تتميز بقوة محرك 920 واط.

كما تساعد في إعداد وجبة إفطار سريعة احصل الآن عليها بسعر مميز مع السيف جاليري

ضمان لمدة عامين.

متوفرة باللون الاسود.

مطحنة قهوة ديجتال من اديسون

سعة 275 جرام.

كما تتميز بقوة محرك 2000 واط.

تحكم ديجيتال.

متوفرة باللون الذهبي.

احصل الآن على مطحنة القهوة بخصم 12% وسعر مذهل 288 ريال سعودي.

تعرف على اجدد عروض السيف جاليري

ترمس شاي وقهوة 1 لتر من جلوري

متوفر باللون الزهري.

يتميز بقابلية حفظ الحرارة حتى 8 ساعات.

كما يتوفر بسعر مذهل 77 ريال سعودي.

الخبازة الكهربائية المنزلية من إديسون

تتميز بسطح تيفال غير قابل للالتصاق.

كما تتميز بوجود مقابض مصنوعة من البلاستيك المتين.

قوة محرك 2600 واط.

متوفرة باللون البني.

كما تتوفر بسعر مناسب 259 ريال سعودي.

ضمان لمدة 3 سنوات.

مايكرويف جانو بسعة 30 لتر

يتميز بقوة محرك تصل إلى 900 واط.

متوفر باللون الأسود.

ضمان لمدة عامين.

كما يتوفر بسعر مذهل 399 ريال سعودي.

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