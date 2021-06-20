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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض موبايلي السعودية اليوم في المقال التالي
نقدم لكم أقوى وأجدد عروض موبايلي السعودية على الباقات والتي تم تصميمها لتتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء فمن اليوم يمكنك الاستمتاع بتصفح بلا حدود على الإنترنت وتحميل مقاطع الفيديو والموسيقى والأفلام المفضلة لك بكل سهولة وبأقل سعر موجود مع عروض موبايلي الأسبوعية، قم بزيارة موقعنا ليصلك أجدد العروض الصيفية على جميع ما تحتاجه وتوفير أموالك مع التخفيضات والخصومات الصيفية التي توفرها لكم المؤسسات المختلفة.
أجدد عروض موبايلي السعودية
استمتع الآن بعروض موبايلي المميزة عى باقات مسبقة الدفع والتي تمنحك استخدام بلا حدود للإنترنت ومواقع السوشيال، حول نظامك الآن إلى باقة 150 مسبقة الدفع واستمتع بمزايا عديدة.
باقة 150 مسبقة الدفع من موبايلي
- توفر دقائق للمكالمات المحلية وجميع الشبكات 2250 دقيقة.
- كما توفر 40 جيجا بايت للبيانات.
- كما تتميز باستخدام بلا حدود لمواقع التواصل الاجتماعي.
- صلاحية الباقة 4 أسابيع.
- رسوم الدفع 150 ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
- لكي يتم الاشتراك في الباقة قم بإرسال 150 إلى الرقم 1100.
- لإلغاء التجديد التلقائي للباقة قم بإرسال 0150 إلى الرقم 1100.
- كما يمكنك الاستعلام عن المزايا الأخرى عن طريق إرسال 4 إلى الرقم 1411.
أجدد عروض موبايلي السعودية على باقة 110 مسبقة الدفع
استمتع الآن بعرض خاص من موبايلي السعودية على باقات مسبقة الدفع واحصل على دقائق وميجابايت بلا حدود بأقل سعر.
باقة 110 مسبقة الدفع
- استمتع بدقائق محلية لكل الشبكات 1500 دقيقة.
- كما توفر 20 جيجابايت للبيانات و 30 جيجابايت لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.
- رسوم الاشتراك في الباقة: 110 ريال سعودي غير شملة لضريبة القيمة المضافة.
- صلاحية الباقة: 4 أسابيع.
- للاشتراك في الباقة قم بإرسال 110 إلى الرقم 1100.
- كما يمكنك إلغاء التجديد التلقائي للباقة قم بإرسال 0110 إلى الرقم 1100.
- للاستعلام عن المزايا الموجودة في الباقة قم بإرسال 4 إلى الرقم 1411.
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