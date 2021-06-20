شوف أجدد عروض موبايلي السعودية اليوم

نقدم لكم أقوى وأجدد عروض موبايلي السعودية على الباقات والتي تم تصميمها لتتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء فمن اليوم يمكنك الاستمتاع بتصفح بلا حدود على الإنترنت وتحميل مقاطع الفيديو والموسيقى والأفلام المفضلة لك بكل سهولة وبأقل سعر موجود مع عروض موبايلي الأسبوعية، قم بزيارة موقعنا ليصلك أجدد العروض الصيفية على جميع ما تحتاجه وتوفير أموالك مع التخفيضات والخصومات الصيفية التي توفرها لكم المؤسسات المختلفة.

أجدد عروض موبايلي السعودية

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باقة 150 مسبقة الدفع من موبايلي



توفر دقائق للمكالمات المحلية وجميع الشبكات 2250 دقيقة.

كما توفر 40 جيجا بايت للبيانات.

كما تتميز باستخدام بلا حدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

صلاحية الباقة 4 أسابيع.

رسوم الدفع 150 ريال سعودي غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

لكي يتم الاشتراك في الباقة قم بإرسال 150 إلى الرقم 1100.

لإلغاء التجديد التلقائي للباقة قم بإرسال 0150 إلى الرقم 1100.

كما يمكنك الاستعلام عن المزايا الأخرى عن طريق إرسال 4 إلى الرقم 1411.

أجدد عروض موبايلي السعودية على باقة 110 مسبقة الدفع

استمتع الآن بعرض خاص من موبايلي السعودية على باقات مسبقة الدفع واحصل على دقائق وميجابايت بلا حدود بأقل سعر.

باقة 110 مسبقة الدفع