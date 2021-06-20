تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1214 حالة تعافي . وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد. وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :

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