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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - كتب – محمود السعيد:
حضرت المستشارة نهي السيد الطحان، اليوم الأحد، أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، ممثلة عن النيابة الإدارية لمباشرة الادعاء التأديبي.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان صحفي اليوم إن المستشارة نهي السيد الطحان، سبق لها تمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة الإسماعيلية لثلاث جلسات سابقة.
وأضاف المستشار “سمير” أن إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن 27 عضوة من عضوات النيابة الإدارية.
وأكدأن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.
جاء ذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المستشارة نهي السيد تُمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.