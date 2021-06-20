تراند الفن: تأجيل قضية السفينة الجانحة لـ 4 يوليو لاستكمال التفاوض والتسوية الودية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار هاني علام وعضويه المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض وسكرتارية حامد أحمد وأسامة الزامك، تأجيل نظر قضية السفينة البنمية إيفير جيفين، إلى جلسه 4 يوليو المقبل؛ لاستكمال التفاوض وانهاء التسوية الودية.

وطلب المحامي الدولي خالد أبو بكر، المفوض بالدفاع عن رئيس هيئة قناة السويس في قضية السفينة الجانحة ايفرجيفن، تأجيل نظر الدعوى أمام المحكمة؛ لاستكمال التفاوض.

وقال «أبو بكر» أمام هيئة المحكمة، إنه تلاحظ ظاهرا أنه تم الوصول إلى نقاط في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس.

وأضاف المحامي، أن طلبه التأجيل جاء بناء على طلب من الشركة المالكة للسفينة لوقت إضافي؛ للرد على عدد من النقاط التي أثارتها هيئة قناة السويس أثناء التفاوض؛ ضمانا لحفظ كافة حقوقها.

وتابع: «أمام هذه الجدية الظاهرة نرى أنه وأن وافقت المحكمة على أن تعطي أجلا قصيرا كي تتمكن الشركة للوفاء بما هو مقترح».

من جانبه، قال أشرف السويفي محامي ملاك السفينة، إن فرق الدفاع عن الملاك لم يكن على علم بالوقائع التي تجري على لسان الحاضر والتمس الأجل في القضية.

ودفع محامو الشركة المالكة بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفه الإجرائية من الاتحاد التعاوني للثروة السمكية لتمثيل الجهات التعاونية، أمام القضاء وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني.