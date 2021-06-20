تراند الفن: مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب: نعمل بروح الجماعة ونسعى لتحقيق هدف واحد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، إن الوزارة تعمل على الاستثمار في العقول والمباني معًا، مؤكدًا أن التدريبات وورش العمل مستمرة بكافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأعرب كمال عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والكبد، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتعاونه الكامل للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

كما أشاد كمال، بالتعاون التام بين وزارة الصحة وجامعة الفيوم، في تقديم الخدمات العلاجية، مؤكدًا: “نعمل ككيان واحد نسعى لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وعلاج المريض”، لافتًا إلى حرص الوزارة على العمل بروح الجماعة والفريق الواحد، وقد ظهر ذلك جليًا في فعاليات “حملة 100 مليون صحة”.

فعاليات ورشة عمل “مناظير الجهاز الهضمي والكبد” بالفيوم



وشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ظهر اليوم، فعاليات ورشة عمل “مناظير الجهاز الهضمي والكبد”، والتي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب – عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفى الفيوم العام – منسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

فعاليات ورشة عمل “مناظير الجهاز الهضمي والكبد” بالفيوم



ورحب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، وجميع الحضور المشاركين في فعاليات ورشة العمل من محافظات شمال الصعيد “الفيوم وبني سويف والمنيا”، مشيدًا بدور وزارة الصحة واهتمامها بتدريب الأطباء لصقل مهاراتهم بكل ماهو جديد وذلك للارتقاء بهذا القطاع الهام وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.

فعاليات ورشة عمل “مناظير الجهاز الهضمي والكبد” بالفيوم



وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك فى إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.

وأضاف، أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتًا إلى أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من 5 ألاف عملية سنويًا، فضلًا عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “C ” وأورام الكبد والتردد الحراري.

فعاليات ورشة عمل “مناظير الجهاز الهضمي والكبد” بالفيوم



وعقب ذلك، شهد محافظ الفيوم، ومساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، التدريب العملي باستخدام المحاكيات للمناظير العلوية والسفلية الخاصة.