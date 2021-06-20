تراند الفن: مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب: نعمل بروح الجماعة ونسعى لتحقيق هدف واحد (صور)

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، إن الوزارة تعمل على الاستثمار في العقول والمباني معًا، مؤكدًا أن التدريبات وورش العمل مستمرة بكافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأعرب كمال عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والكبد، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتعاونه الكامل للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
كما أشاد كمال، بالتعاون التام بين وزارة الصحة وجامعة الفيوم، في تقديم الخدمات العلاجية، مؤكدًا: “نعمل ككيان واحد نسعى لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وعلاج المريض”، لافتًا إلى حرص الوزارة على العمل بروح الجماعة والفريق الواحد، وقد ظهر ذلك جليًا في فعاليات “حملة 100 مليون صحة”.
وشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ظهر اليوم، فعاليات ورشة عمل “مناظير الجهاز الهضمي والكبد”، والتي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب – عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفى الفيوم العام – منسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.
ورحب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، وجميع الحضور المشاركين في فعاليات ورشة العمل من محافظات شمال الصعيد “الفيوم وبني سويف والمنيا”، مشيدًا بدور وزارة الصحة واهتمامها بتدريب الأطباء لصقل مهاراتهم بكل ماهو جديد وذلك للارتقاء بهذا القطاع الهام وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك فى إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.
وأضاف، أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتًا إلى أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من 5 ألاف عملية سنويًا، فضلًا عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “C ” وأورام الكبد والتردد الحراري.
وعقب ذلك، شهد محافظ الفيوم، ومساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، التدريب العملي باستخدام المحاكيات للمناظير العلوية والسفلية الخاصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب: نعمل بروح الجماعة ونسعى لتحقيق هدف واحد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.