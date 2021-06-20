فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - كتبت-منال المصري:
قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، إن البنك يستهدف نمو أرباحه التشغيلية بمعدل 80% بالفروع التابعة له في الأردن بنهاية العام الجاري بعد أن أثرت تباعات فيروس كورونا على ربحيته العام الماضي كسائر باقي البنوك.
وينفرد البنك العقاري على مستوى الجهاز المصرفي المصري بتواجده في الأردن بعدد 15 فرعا تابعين له، فضلا عن وجود مكاتب تمثيلية له في دولة فلسطين.
وأضاف ناجي لمصراوي أن خطة نمو معدلات أرباحه تأتي من توسعه في تمويل المشروعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة والكبرى، فضلا عن نشر خدماته الرقمية بما يعزز من جذب شرائح جديدة من العملاء.
وتابع أن البنك يعمل حاليا على تدشين نظام بنكي جديد في فروعه بدولة الأردن لنشر الخدمات المصرفية الرقمية، على أن يتم الانتهاء منه في شهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال خطة تهدف إلى توسعة في ميكنة المدفوعات وإطلاق خدمات مصرفية إلكترونية بفروعه في الأردن بعد زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم نتيجة كورونا.
ويعمل البنك العقاري على تحديث نظام إدارة العمليات للتحول للخدمات الرقمية والذي يستغرق تنفيذه 6 شهور تقريبا، وتنفيذ مشروع تحديث القنوات البديلة، والإنترنت والموبايل البنكي، باتباع أحدث المعايير والإجراءات المتطورة في هذا المجال وهو ما يساهم في نشر الشمول المالي وتعزيز حصة البنك في دولة الأردن، وفقا لناجي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البنك العقاري يخطط لنمو أرباحه التشغيلية بنسبة 80% في فروعه بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.