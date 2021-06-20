تراند الفن: السيسي يصدق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت الوطن 5 زيارة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنــــــــا.

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