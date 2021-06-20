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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت الوطن 9 زيارة
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، حيث نصّ القانون على أن يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، كما يلي:
المخدرات: كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1960 مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة.
تعاطي المخدرات: يقصد به تناول المخدرات المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المبادرة.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي يصدق على قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها بسبب المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.