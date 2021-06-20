تراند الفن: السيسي يصدق على قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها بسبب المخدرات

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، حيث نصّ القانون على أن يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، كما يلي:

المخدرات: كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1960 مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة.

تعاطي المخدرات: يقصد به تناول المخدرات المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المبادرة.

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