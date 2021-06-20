نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بمناسبة يوم الأب العالمي وتخفيضات لفترة محدودة في hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم الموافق الأحد 20 يونيو 2021 بمناسبة يوم الأب العالمي لا مثيل لها، وبها تخفيضات هايبر بنده hyper panda على كافة ما يلزم للاحتفال بهذه المناسبة من أفكار هدايا قيمة للأب، مستلزمات الاحتفال بهذه المناسبة؛ تكريمًا لجهود الآباء، وأيضًا عروض أخرى لجميع أفراد الأسرة من تخفيضات على الأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية وكل ما يخص المنزل ومستلزماته.

عروض بنده

أطلقت بنده عروض خاصة بمناسبة يوم الأب العالمي الموافق 10 ذو القعدة 1442هـ، وكانت أبرز هذه العروض هى تخفيضات جوالات ابل وتحديدًا جوال ابل ايفون 12 برو، ويتميز بمواصفات رائعة مثل كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 12 ميجا بكسل، مما يتيح لك التقاط الصور بدقة عالية، 6 جيجا رام، كما يتوافر الجوال في بنده بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وأيضًا 256 جيجابايت.

جوال ايفون 12 برو سعة 128 جيجابايت، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو سعة 256 جيجابايت، بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5349 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بمناسبة يوم الأب العالمي

الاحتفال بأي مناسبة لا يتم بدون تناول الكيك اللذيذ، وخاصةً إذا تم تزيين الكيك بالشكل الملائم للمناسبة، ونقدم لكم فيما يلي تخفيضات الكيك المتوافرة في هايبر بنده السعودية بمناسبة يوم الأب العالمي بأسعار رائعة.

كيك يوم الأب العالمي بنكهة الشوكولاتة أو الفانيلا من الأمراء، بسعر 44.95 ريال سعودي.

كيك جالكسي ليوم الأب العالمي من الأمراء، بسعر 54.95 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

نجد في هايبر بنده السعودية عروض أيضًا على الأجهزة المنزلية وخاصةً أجهزة المطبخ، ومنها العصارات التي تُعد مشروبات الصيف المنعشة، والخلاطات المُستخدمة في تحضير الطعام والمشروبات، وأيضًا القلايات الكهربائية التي لا تحتاج إلى زيت، مما يجعلها اختيار أفضل لتقليل السعرات الحرارية في الطعام، ونعرض لكم كل هذه التخفيضات في النقاط التالية.

عصارة 90 واط من كليك اون، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

خلاط أي تي سي بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت سعة 4.5 لتر من كولين، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 495 ريال سعودي.

قطاعة 400 واط من كينوود بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية

إليكم أقوى تخفيضات اللحوم والدواجن الطازجة المتوافرة في فروع بنده الرياض والقصيم والمنطقة الغربية والشرقية، السارية حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021.