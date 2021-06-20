تراند الفن: “حال”.. شعر أسماء جلال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:08 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

آهِ لا نومَ.. بالضُّلوعِ احتفالُ

للورى حالُهُم.. وعِنديَ حَالُ!

حسبيَ الوَجْدُ إنهُ خيرُ داعٍ

رَوِّح الرُّوحَ بالمُنى يا بِلالُ

إنني والذي تُفدّيهِ نَفسي

نَالنا في الغرامِ ما لا يُنالُ!

آبَ مَن لم يَغِبْ، فسابَقْتُ لَحْظي

حين أُشهِدتُهُ.. فقَرّ رِحَالُ

وعلى نارِهِ تَشهّيْتُ جَمْري

فتكَشّفْتُ، والخَوابي ثِقَالُ

سَبِّحِ اللهَ؛ مَن أذاقَ وَريدي

وِرْدَ أنّاتِكَ؛ استعَرْتَ.. وقالوا

مُرسَلاتٍ على شَفا الوجْدِ عُرْفا

أيُّهذا الذي اصطفاهُ الجمالُ!

يُرهِفُ السمعَ فِيكَ نَبضي كأنّي

لِدَمي بالذي تَخُطُّ اشتغَالُ

ذَكِّر النفسَ كُلَّ ما كانَ يا مَن

كُلُّهُ قاطِعٌ.. وكُلّي احتِمالُ!

خاطِراتُ الغرامِ لم تُبْقِ مِنّي

غيرَ ما قد يَعِفُّ عنهُ سُؤالُ

أيُّ نومٍ؟ ومُفرداتي دُخُولٌ

يا رَضيعَ السُّهادِ عَزَّ فِصَالُ!

أنتَ أُشرِبْتَهُ، فما زِدْتَ إلّا

ظَمَأً..حَسْبُ مُصطَفيكَ خيالُ

فأدِرْ قِبلةَ الحنينِ تراني

أينما وَلّت القلوب وِصالُ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.