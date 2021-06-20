تراند الفن: مصرع شاب صدمه قطار المرج في شبين القناطر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت مصراوي 12 زيارة

القليوبية – أسامة علاء الدين: لقي شاب مصرعه، اليوم، في شبين القناطر حيث صدمه قطار المرج أثناء عبور المتوفى السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوفاة شاب صدمه قطار المرج في شبين القناطر، وانتقل مأمور مركز شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية عمره حوالي 30 عاما، وعثر في جيبه على شهادة وفاة لأحد الأشخاص، ولم يتم العثور بحيازته على تحقيق شخصية يثبت هويته. جرى نقل الجثة للمستشفى، ويجري الاستعلام عن المتوفى وتولت النيابة التحقيق.

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