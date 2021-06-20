فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 مساءً - لندن- (د ب ا):
حذر علماء من أن ظهور فيروسات تنفسية جديدة سيعني أن فصل الشتاء القادم ” سيكون تعيسا للغاية”بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث من الممكن فرض مزيد من إجراءات الإغلاق.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن كالوم سيمبلي، العضو بالمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، التي تقدم التوصيات للحكومة، إن الأطفال وكبار السن سوف يكونون عرضة للفيروسات المتفشية في نهاية العام.
وحذر خبير صحي أخر من أن المستشفيات قد تصبح ” مكتظة بالمرضى” في وقت ما خلال فصل الشتاء.
وقال سيمبلي صباح اليوم لإذاعة تايمز ” أعتقد أننا سنشهد فصل شتاء تعيسا للغاية لأن أمراضنا التنفسية ستعود وتضربنا بقوة. ولكن بعد ذلك، أعتقد أننا سنرى الأمور تعود لطبيعتها العام المقبل”.
وأضاف” هناك أمر غير سار بعد كل جائحة، لأن التباعد الاجتماعي سيكون قد حد من التعرض، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة، فهم لم يتعرضوا للفيروسات التنفسية المتنفشية المعتادة”.
وأوضح” الحماية التي يتعين أن تعطيها السيدة الحامل لرضيعها لم تحدث”.
وتابع ” لذلك سنرى زيادة في حالات الاصابة بمرض التهاب الشعبيات، وارتفاع في حالات الالتهاب الرئوي المكتسب لدى الأطفال وبين كبار السن بالإضافة للفيروسات التنفسية الأخرى التي ليس لدينا لقاحات لها”.
وحذرت سوزان هوبكنز، مديرة قسم الاستجابة الاستراتيجية بهيئة الصحة العامة في انجلترا من ارتفاع محتمل لحالات الاصابة بفيروس كورونا في نهاية العام.
وقالت في برنامج اندرو مار بهيئة الاذاعة البريطانية ” بي بي سي” ” علينا أن نفرض المزيد من إجراءات الإغلاق هذا الشتاء. لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، فهو يعتمد على ما إذا كانت المستشفيات ستبدأ في الشعور بالضغط في وقت ما”.
وأضافت” ولكن أعتقد أنه سوف تكون لدينا سبل بديلة لإدارة الوضع من خلال التطعيم والأدوية، والاختبارات، ومضادات الفيروسات وهي الأمور التي لم نكن نحظى بها الشتاء الماضي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علماء بريطانيون يحذرون من إمكانية فرض مزيد من إجراءات الإغلاق خلال فصل الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.