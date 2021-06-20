تراند الفن: بالفيديو.. متحدث الصحة: رصدنا العديد من التحورات المتعلقة بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: قال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن معظم التحورات لا تؤدي إلى المؤثرات الثلاثة الرئيسية. وأوضح “العبدالعالي”، خلال مؤتمر وزارة الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا الذي بثته قناة “الإخبارية”، أنه تم رصد العديد من التحورات المتعلقة بكورونا إلا أن ما يثير الاهتمام ويدعو للمراقبة الوبائية والمتابعة هو عدد محدود جدا منها. وحول طرق الوقاية من تحورات كورونا، أشار “العبدالعالي” إلى أن استكمال جرعات اللقاحات سيحمي من جميع التحورات التي تم رصدها حاليا، مبينا أن الاحترازات الوقائية مثل لبس الكمامات والتباعد والتعقيم وغسل الأيدي بشكل متكرر والبعد عن التجمعات، فهذه الأمور مؤثرة مع كل أنواع تحورات فيروس كورونا.

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