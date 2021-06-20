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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الاضحي المبارك 2021 موعد وعدد الاجازات الرسمية في المقال التالي
عيد الاضحي المبارك 2021 التي شهدت محركات بحث جوجل إقبال كبير بالفترة الماضية، للتعرف على وقفة عيد الأضحى المبارك وعيد الأضحى المبارك، طبقاً لحسابات هيئة الفلك على أن تقوم دار الافتاء بالإعلان عنه بعد ذلك، للكثير من الأسباب من أهمها التمتع بقضاء اجازة عيد الأضحى مع الأقارب وأفراد العائلة والتمتع بالاجازة بعد الانتهاء من ساعات طويلة من العمل الشاق، والقيام بذبح الأضحية ليحصلون على الثواب والأجر العظيم، والتمتع بتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة، بدلاً من القيام بزيارة الأهل والأقارب، ومنهم من يحرصون على القيام بصيام العشر أيام الأوائل من شهر ذي الحجة والقيام بقيام الليل وتكثيف الدعاء، لذلك يبحث الكثير من المواطنين بالأيام القادمة عن موعد عيد الاضحي وموعد الاجازات.
موعد عيد الاضحي المبارك 2021
عيد الاضحي قام المعهد القومي للهيئة الفلكية الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2021، على أن يكون بيوم 29 من شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1442 هجرياً، ومن المتوقع أن تبدأ اجازة عيد الاضحى يوم 19 من شهر يوليو الموافق وقفة عرفات، وبعد ذلك يتم أخذ الاجازة الرسمية لمدة ثلاث أيام الأربعاء والخميس والجمعة التي توافق بيوم 21، 22، 23 من شهر يوليو القادم كما أن يوم الجمعة توافق يوم ثورة 23 يوليو.
عدد اجازة عيد الاضحى وموعد الاجازات
من المقرر أن تكون عدد أيام اجازة عيد الاضحى للموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي، مع بداية قدوم وقفة عرفات الموافق يوم الاثنين 19 يوليو لعام 2021 حتى يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو لعام 2021، وبالإضافة أن دار الافتاء تستعد دار الافتاء بالتزامن مع المعهد القومي للبحوث الفلكية باستطلاع رؤية الهلال وتحديد غرة ذي الحجة.
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