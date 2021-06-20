تراند الفن: زوجة قائد القوات البحرية الأمريكية تشيد بقلعة قايتباي عقب زيارتها اليوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 مساءً - استقبلت قلعة قايتباى، بمنطقة بحري، بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، زوجة قائد القوات البحرية الأمريكية والوفد المرافق لها، في زيارة سريعة لها اليوم، للتعرف على معالم القلعة وتاريخها وأماكنها التراثية المتنوعة.

وحرص الدكتور عمرو الشحات، مدير عام قلعة قايتباي، ونهي محمد، مفتش آثار عام القلعة، على استقبال زوجة قائد القوات البحرية الأمريكية، واصطحبوها والوفد المرافق لها في جولة ميدانية داخل القلعة.

استهلت زوجة قائد القوات البحرية جولتها من مدخل القلعة، قبل ان توجه إلى صحن القلعة، ثم قامت بالنزول إلى السراديب، وزيارتها ومشاهدة جميع المباني والطراز الأثري الكبير الذي تتميز به قلعة قايتباي على مدار تاريخها.

وأكد مدير عام القلعة، أن زوجة قائد القوات البحرية، أشادت بجمال القلعة وتاريخها والمشاهد الأثرية التي تتميز بها، كما استمعت بحرص إلى تاريخ القلعة وفيما كانت أهميتها، بالإضافة إلى أهميتها وتاريخ بناتها.

واثنت زوجة قائد القوات البحرية الأمريكية، بمناخ مدينة الإسكندرية وجمالها وسطوع الشمس المميز، معربة عن أملها في إعادة الزيارة مرة أخرى.

زوجة قائد القوات البحرية الأمريكية تزور قاعة قايتباي



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