تراند الفن: انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من نهر النيل في كفر الشيخ

كفر الشيخ – إسلام عمار:

انتشل رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثة فتاة مجهولة الهوية طافية فوق سطح مياه نهر النيل فرع رشيد، قبالة طريق الكورنيش.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بندر دسوق، تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة تطفو فوق سطح مياه نهر النيل قبالة طريق الكورنيش، وجرى انتشالها بمعرفة رجال قسم الإنقاذ النهري بمدينة دسوق.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة مجهولة الهوىة، ولم يستدل على أي بيانات لها، وترتدي ملابس سوداء، ويشتبه أن تكون في العقد الثاني من عمرها.