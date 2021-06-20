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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت مصراوي 7 زيارة
كفر الشيخ – إسلام عمار:
انتشل رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثة فتاة مجهولة الهوية طافية فوق سطح مياه نهر النيل فرع رشيد، قبالة طريق الكورنيش.
كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بندر دسوق، تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة تطفو فوق سطح مياه نهر النيل قبالة طريق الكورنيش، وجرى انتشالها بمعرفة رجال قسم الإنقاذ النهري بمدينة دسوق.
انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة مجهولة الهوىة، ولم يستدل على أي بيانات لها، وترتدي ملابس سوداء، ويشتبه أن تكون في العقد الثاني من عمرها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من نهر النيل في كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.