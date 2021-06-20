تراند الفن: “نقل النواب” تناقش تأخُّر سداد “إبيلا مصر” 30 مليون جنيه متأخرات لصالح “السكك الحديدية”.. غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (إبيلا مصر) سداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب يوسف الصاوي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطي، وأيضًا الطلب المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاة على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب لطفي شحاتة، بشأن سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق، وسوء محطة قطار شيبة بمركز الزقازيق، إلى جانب طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن توقف العمل بطريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، والحاجة إلى إنشاء منزل أمام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر للقادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادي الدقي للقادم من المنيب، فضلًا عن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاة بسلالم كهربائية بدلًا من كوبري همفرس الذي تم إلغاؤه؛ بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.

وتواصل لجنة النقل والمواصلات اجتماع الثلاثاء؛ لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حازم رياض جودة، وإهمال شركة المؤسسة للمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية أمام قرية العزيزية، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق.

وتناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد يسري، بطء تنفيذ أعمال كوبري كفر بولين العلوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأيضًا النائب محمود السيد محمد، ووقف أعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين (بر أيمن) على الرياح البحري، والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى (أبونفا) مدخل قريتي الداخلي وزاوية البحر؛ مما يؤثر بشكل سلبي على حركة المواطنين.