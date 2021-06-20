فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلن الدكتور هشام ربيع سكرتير لجنة الإنقاذ بالاتحاد الإفريقي والمشرف على المبادرة الرئاسية “مصر بلا غرقى”، بدء نشر المبادرة في المحافظات ضمن البرنامج المخصص لتوعية المواطنين بداية بالنشء، موضحًا أن مدراس فيوتشر الدولية هي من تولت تلك المهمة.
وأوضح هشام ربيع في تصريحاته، أن لجنة مبادرة “مصر بلا غرقي” تأتي تحت رعاية رئاسية ويشرف عليها وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بهدف نشر الوعي وتعليم برامج السباحة للنشىء الجديد للحد من حوادث الغرق في مصر، بينما يشرف على تنفيذ برامج المبادرة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، كما يشرف عليها الدكتور محمد صالح عضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي.
وأكد أن برامج هذه المبادرة تتضمن دورات تدريبية وتأهيل للسباحة ورياضات مختلفة، كما أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم عمل دورات تدريبية وفتح مدراس سباحة لتعليم مهارات السباحة للنشىء الصاعد ويتم تكوين مدراس وفرق تنافس في الدوري المصري، بجانب نشر ثقافة السباحة بين أطفال المستقبل والحد تماما من حوادث الغرق.
وأنهي تصريحاته بأن مدينتي منوف والسادات بمحافظة المنوفية شهدتا تنفيذ برامج تعليم السباحة وحمام سباحة وادى القمر، وأنه جاري تدريب عدد لا يقل عن 5000 ناشئًا كمرحلة شهرية ويتم عمل اختبار شهري للمشتركين للتنفيذ البرنامج.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سكرتير لجنة الإنقاذ بالاتحاد الإفريقي: نسعى للحد من حوادث الغرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.