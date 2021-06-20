- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت الوطن 2 زيارة
شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة تموينية استهدفت محلات تداول الأغذية بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، تحت رعاية المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرة الطب البيطري، عبدالراضى محمود، رئيس جهاز حماية المستهلك، وكبار مفتشي الرقابة.
4300 قطعة سمان مجهول المصدر
وأسفرت الحملة عن ضبط 4300 قطعة سمان مجهول المصدر، بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وضبط 63 كيلوجرامًا من اللحوم والأحشاء غير الصالحة للاستخدام الأدمي بأحد محال الجزارة، والتحفظ على 46 كيلوجرام صدور دجاج داخل محل بيع لحوم مجمدة غير مرخص، والتحفظ على 35 كيلو بلح غير صالح بأحد السلاسل التجارية.
500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر
كما جرى ضبط والتحفظ على 500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز، لقيامه ببيع الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى تحرير10 محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.
وأكد المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مدن المحافظة لضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط 500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر في حملة بجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.