تراند الفن: بسبب “الفساد المالي”.. إيقاف مراجع وأمين خزينة عن العمل في قنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت مصراوي 1 زيارة

قنا – عبد الرحمن القرشي: قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إيقاف أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة 3 أشهر وذلك لارتكابهم قضايا فساد مالي. وأوضح محافظ قنا أنه صدر القرار رقم 393 لسنة 2021 بإيقاف المذكورين احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات نظرا لاستيلائهما على المال العام وقيامهما باختلاس الأموال الخاصة برسوم الفحص وجدية التصالح الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء داخل دائرة المركز. وشدد محافظ قنا على أنه لا تهاون مع أي موظف أو مسئول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة، مؤكدًا أنه سيجري تحويل أي مسئول أو موظف يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.