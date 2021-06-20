نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أدوات المطبخ والجوالات والشاشات المقدمة من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عملاء أسواق العثيم عن أحدث وآخر العروض المقدمة على أدوات المطبخ والجوالات والشاشات والتمتع بالعروض والخصومات المقدمة مع توفير أكثر حيث تهدف أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية إلى تقديم أفضل منتج وبأسعار تناسب الجميع ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم عروضها المقدمة لأدوات المطبخ والجوالات والشاشات.

عروض أدوات المطبخ

هناك عروض متنوعة على أجهزة وأدوات المطبخ مختلفة الأسعار ومصنعة من أفضل الخامات للحفاظ على صحة العائلة وهناك أدوات مطبخ عصرية متوفرة في عروض العثيم الأسبوعية تجعل سيدة المطبخ تبتكر وتبدع في عمل أشهي الوصفات وجاءت أهم عروض أدوات المطبخ كالتالي:

ميكرويف نيكاي بسعة ثلاثون لتر بسعر 289 ريال سعودي وميكرويف جي في سي برو سعة عشرون لتر بسعر 169 ريال سعودي.

ولمحبي عمل المعجنات نقدم لكم عجانة بانيكس 350 واط بسعر 99 ريال سعودي فقط.

قدر هوم أوراي بغطاء بأحجام وأسعار مختلفة.

متوفر طقم كاسا بونيتا بأربع أحجام مختلفة.

قدر سويت هوم غير لاصقة متوفرة بثلاثة أحجام متنوعة وبأسعار مختلفة وتمتاز بمقومتها لدرجة الحرارة العالية كما تم تصنيعها من مواد ذات جودة عالية.

ويتوفر أيضا بثلاثة أحجام متنوعة ترمس رويال فورد وهناك قدر ضغط سوبر فيسا 9 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

عروض الجوالات والشاشات

جوال فيفو واي 12 أس 32 جيجا بسعر 499 ريال سعودي ويتمتع بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا وذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا ووجود كارت ميموري.

جوال لا فاواي 50 برو 160 جيجا بسعر 375 ريال سعودي ويتمتع بوجود كاميرا أمامية وخلفية ونظام تشغيل أند رويد 10.

جوال تكنو ال دي7 128 جيجا بسعر 689 ريال سعودي مع ذاكرة داخلية سعة 6 جيجابايت وبطارية 6000 ملي أمبير وشاشة ذات حجم كبير.

شاشة أورال ال اي دي سمارت 58 بسعر 1699 ريال سعودي مع مزايا خاصية ال4K وصورة عالية الجودة.

شاشة امبيكس سمارت 55 بسعر 1599 ريال سعودي مع دقة شاشة كبيرة وصورة عالية الوضوح ويوجد جهاز تحكم عن بعد.

كما أن هناك شاشة ميكرو ديجيت ال اي دي 55 وجاءت بسعر 1499 ريال سعودي.

عروض برد صيفك المقدمة

تقدم أسواق العثيم عروض برد صيفك بمناسبة فصل الصيف على التكييفات والمراوح وأدوات التبريد وجاءت عروضها كما يلي :

مكيف صحراوي دوتس بسعر 299 ريال سعودي وتعد المكيفات الصحراوية ذات سعر مناسب وتمتاز بسهولة صيانتها.

براد ماء ارو حار وبارد بسعر 299 ريال سعودي وتعد من أهم المميزات التي يمتاز بها أنه ذات استهلاك اقتصادي للطاقة.

مروحة نيكاي للمكتب وجاءت بسعر 75 ريال سعودي مع وجود ثلاثة مستويات للسرعة.

للحفاظ على الثلج فترات أطول نقدم لكم حفاظه ثلج كوزمو بلاست 12 لتر بسعر 59.9 ريال سعودي فقط.

طقم حافظة ثلج كوزمو بلاست بسعر 89.95 ريال سعودي حيث يتم تصنيعها من خامات ذات جودة عالية للحفاظ على صحة الإنسان.

ومن ضمن العروض المقدمة شنط سفر ترفل ترولي وشنط اجوان ترولي بأحجام وأسعار مختلفة كما توجد مناشف بونيك حمام 140 في 70 سم بسعر 14.95 ريال وسجادة صلاة بسعر 20.95 ريال سعودي وهناك ثوب منزلي وبنطلون رجالي منوع.

وتستمر أسواق العثيم في تقديم عروضها الصيفية القوية.