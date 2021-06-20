تراند الفن: إجراء فحص طبي وكشف باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي لـ17 سيدة بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - نظم المستشفى الجامعي وكلية الطب بكفر الشيخ، حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي “الماموجرام”، وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي وذلك في الفترة من 19 إلى 21 يونيو الحالي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 مليون صحة”، وفي إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدي أحد أهم حملات المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وذلك باستخدام احدث الأجهزة ووسائل الكشف.

بدأ أول أيام الحملة، أمس السبت، للتوعية بأمراض الثدي ومنها سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر له وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وتم إجراء فحص طبي وكشف باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي “الماموجرام” لـ17 سيدة، بحضور الدكتورة أماني شاكر، وا.عفاف الجمل وا.شاهندا كمال ود.هالة نصر وأ.هويدا بلتاجي من فرع المجلس.

حملة بكفر الشيخ للكشف المبكر عن سرطان الثدي



وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره كما تهدف الحملة أيضا إلى تعليم السيدات على طريقة الفحص الذاتي مع التأكيد أن الفريق الطبي يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لعدوى كورونا.

وقدم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بخالص الشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ وإدارة الجامعة وإدارة المستشفى الجامعي وقسم جراحة الأورام وقسم الأشعة وكلية الطب على حسن الاستقبال والاعداد والتنظيم.