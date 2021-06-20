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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت نحو 80.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كما اعتمد أسماء الأوائل، حيث حصل 67 طالبا وطالبة من الشهادة الإعدادية بالمحافظة على المركز الأول، جميعهم على 280 درجة وهي الدرجة النهائية للامتحانات.
وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة كفرشكر حصلت على المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية، بنسبة نجاح بلغت نحو 95.02%.
وجاءت قائمة أوئل الإعدادية 2021 بالقليوبية، على النحو التالي:
وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية، حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.
وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ نحو 103850 طالبا وطالبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.