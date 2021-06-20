تراند الفن: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية بعد قليل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - تستعد محافظة الدقهلية للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بعد الانتهاء من تجهيز النتيجة، وانتظار اعتمادها رسميا من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية نحو 109 آلاف و261 طالبا وطالبة، حضروا الامتحانات في 624 لجنة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إعلان العشرة الأوائل سيكون بعد قليل.

وأكد مصدر مسؤول أن النتيجة تم الانتهاء فعليا من إعدادها وتجهيزها، للاعتماد من المحافظ، ثم بعد ذلك إعلانها رسميا.

وأضاف «المصدر» أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، استمرت من يوم 9 يونيو الجاري حتى 19 من نفس الشهر، وانتهى الكنترول من أعمال الرصد والتجميع، ليتم إعلانها رسميا في غضون ساعات.

يذكر أن أعمال تصحيح الشهادة الإعاددية بمحافظة الدقهلية 2021، تمت في 3 مدارس هذا العام، نظرا للإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم، بضرورة وجود مسافات تباعد بين المصححين، بالإصافة إلى راصدي الدرجات.