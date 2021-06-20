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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - تستعد محافظة الدقهلية للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بعد الانتهاء من تجهيز النتيجة، وانتظار اعتمادها رسميا من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية نحو 109 آلاف و261 طالبا وطالبة، حضروا الامتحانات في 624 لجنة.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إعلان العشرة الأوائل سيكون بعد قليل.
وأكد مصدر مسؤول أن النتيجة تم الانتهاء فعليا من إعدادها وتجهيزها، للاعتماد من المحافظ، ثم بعد ذلك إعلانها رسميا.
وأضاف «المصدر» أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، استمرت من يوم 9 يونيو الجاري حتى 19 من نفس الشهر، وانتهى الكنترول من أعمال الرصد والتجميع، ليتم إعلانها رسميا في غضون ساعات.
يذكر أن أعمال تصحيح الشهادة الإعاددية بمحافظة الدقهلية 2021، تمت في 3 مدارس هذا العام، نظرا للإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم، بضرورة وجود مسافات تباعد بين المصححين، بالإصافة إلى راصدي الدرجات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية بعد قليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.